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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل تعرض نجم شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى .. كارمن سيلمان: مقدرش أغني مهرجانات

الفنان أحمد هاني
الفنان أحمد هاني

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

يديم الأفراح بقلوبكم.. أصالة تهنئ عاصي الحلاني بزواج ابنته

حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة عاصي الحلاني، بزواج ابنته وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

سيمون تكشف عن موعد حفلتها مع هاني شنودة
 

كشفت الفنانة سيمون عن موعد حفلها مع الموسيقار هاني شنودة في التجمع الخامس.

وكتبت سيمون عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليق قائلة: "اتشرفت بأني أغني في حفل الموسيقار هاني شنودة في انتظاركم بإذن الله 16 يونيو على مسرح الماركييه بالتجمع الخامس".
 

بعد يسقط كل حدا سافل.. فارس يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد
 

يستعد المطرب فارس كرم لطرح  ثالث أغاني ألبومه الجديد والذى يحمل أسم فارس كرم 2023، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة روتانا المنتجة لألبومه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حالته صعبة.. تفاصيل جديدة في حادث تحطم سيارة فنان شاب
 

أكد أصدقاء الفنان الشاب أحمد هاني، صعوبة حالته الصحية وبشاعة الحادث الذي تعرض له، وذلك من خلال تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى
 

علم صدى البلد أن الفنان أحمد هاني قد تعرض لحادث سير قوي أثناء عودته لمنزله.

ويمكث حاليا أحمد هاني في العناية المركزة بمستشفي الجزيرة بفيصل.

فنان شاب يتعرض لحادث سيارة مروع.. تفاصيل
 

أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد هاني، بإصابات بالغة ونقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.

الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة 4
 

انتهى فريق عمل مسلسل “اللعبة” من تصوير أحداث الجزء الرابع الذي يعرض حالياً، خلال الساعات الماضية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه اجزاء المسلسل منذ بداية عرضه.

 

مقدرش أغني مهرجانات.. كارمن سليمان تكشف عن رأيها فى الأغاني الشعبية
 

كشفت المطربة كارمن سليمان عن رأيها فى تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أم بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.
 

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