الفنان أحمد هاني يتعرض لحادث سيارة مروع.. تفاصيل

أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد هاني، بإصابات بالغة ونقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.

وكتب محمد علي رزق، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :"زميلنا أحمد هانى عمل حادث سيارة صعب جداً وهو دلوقتي بالرعاية المركزة…نسألكم الدعاء له بالشفاء وإنه يقوم بألف سلامة لأهله و حبايبه".



وكان أحمد هاني، يشارك في دفعة مركز الإبداع بقيادة المخرج خالد جلال، والتي يدعم من خلالها المواهب الشابة بتقديم عروض مسرحية بعد تدريبهم.

يذكر أن شارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذي عرض حصريا على منصة ‏watch it‏ في موسم دراما رمضان 2023، وقام ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي هنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وأخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية في ‏موسم رمضان الماضي.‏



وكان محمد علي رزق قد تحدث عن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال في تصريحات ‏صحفية: "أجسد مخرج مسرحي يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل في ‏مسرح الهواه، وهي شخص يدعي دائما أنه فنان موهوب ومختلف"، ويضيف رزق قائلا: "أغلب ‏مشاهدي مع مصطفى خار وهنادي مهنا، وألتقي بباقي الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفي ‏وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهوري يكون مع خاطر وهنادي".‏

أحمد هاني