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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض تسليم أهالي بجمعية الفيلم في مركز الإبداع

بوستر فيلم تسليم
بوستر فيلم تسليم أهالي

يقام اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع ، عرض فيلم "تسليم أهالي" بمركز الإبداع، بحضور صناعه منهم: مؤلف الموسيقى التصويرية مادي، المونتير محمد عبدالمنعم، مدير التصوير جلال الذكي، المؤلف شريف نجيب ، ويدير الندوة الناقدة صفاء الليثي. 


"تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي. 


المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.

مهرجان جمعية الفيلم جمعية الفيلم تسليم أهالى صفاء الليثي دنيا سمير غانم

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