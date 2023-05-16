حديث الأربعاء يحتفي بالكاتب سيد الوكيل في مركز الابداع الفني

ينظم صالون "حديث الأربعاء" الذى يقيمة قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالية لتكريم الكاتب الروائي والقصصي سيد الوكيل، فى السابعة مساء غد الأربعاء بمركز الابداع الفنى – ساحة دار الأوبرا.

يتحدث الكاتب عن مجمل اعمالة ويحاورة الناقدة د. هدى عطية استاذ اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس، والناقد د. نجدي عبد الستار.



يعتبر الوكيل من أهم كتاب الرواية والقصة، وله العديد من الأعمال، منها: المجموعات القصصية: "أيام هند"، "للروح غناها"، "مثل واحد آخر"، ومن الروايات "فوق الحياة قليلاً"، "شارع بسادة"، ومن الأعمال النقدية: "أفضية الذات" قراءة في اتجاهات السرد القصصي، "مقامات في حضرة المحترم"، "مدارات في الأدب والنقد"، يشرف على الصالون د. شهد مختار.