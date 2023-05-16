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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على فعاليات برنامج "المحمية" في متحف الطفل

صدى البلد

شهد برنامج  "المحمية " الذى أطلقه مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " الأسبوع الماضي، اقبالا كبيرا من الاطفال وأسرهم على مدار الايام الماضية ،  وهو يعد برنامجا ترفيهيا تعليميا جديدا موجها للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة وتستمر فعالياته خلال فترة الإجازة الصيفية.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن فكرة البرنامج مستوحاة من حرية الاختيار واتخاذ القرار لصون وحفظ كل ما نحتاج أن يبقى معنا وكل ما يحتاج أن ندافع عنه ونحميه وننميه ليحدث توازنا فى المستقبل.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش الفنية والعلمية والحرفية والغذائية تهدف إلى إثارة الشغف وحب الاستطلاع عند الأطفال للبحث المعرفى واختيار حلول إيجابية لتطوير البيئة من حولهم وتجسيد ما تمت قراءته بهدف ربط الخبرات المعرفية بالخبرات المهارية، إلى جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

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وأوضح الدكتور نبيل حلمى ان ورش الاسبوع الماضى تضمنت ورش  اثار اقدام   ، وحياة نظيفة ، المجرات المجاورة و بداية الكون ، والاجرام السماوية ، والحيوانات في مصر القديمة ، والثعالب ، واصدقاء الشمس ، بينما تتضمن فعاليات الاسبوع الجارى  ابقار واسرار، خيوط وصوف ، الكتلة والجاذبية ، حيوانات المزرعة   ، المحمبات في مصر التاريخية ، الساعة الشمسية ، ارض الفيروز ، ويبدأ يوميا فى العاشرة صباحا، وحتى الثالثة ظهرا بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة.

مركز الطفل اجازة الصيف أرض الفيروز الإجازة الصيفية الأجرام السماوية الدكتور نبيل حلمي الزيارات الميدانية الورش الفنية

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