شارل بيرو.. مؤسس أدب الخرافات وحكايات الجدات

تصادف اليوم، الثلاثاء 15 مايو، ذكرى وفاة الكاتب الفرنسي شارل بيرو، مؤسس أدب حكايات الخرافات و القصص الشعبية.

اعتمد بيرو على قصص الموروث الشعبي التي سادت أوروبا في ذلك الحين، فرسم لأبطالها شخصيات الأساطير الشعبية بأسلوب شيق هربا من رقابة الكنيسة، كما حبك الأزمة الخرافية على البطل الأسطوري اجتيازها مع التطور الدرامي وتدافع الأحداث لحل الأزمة.



ألف كتبًا ساعدت في تربية الابناء فوصل لقلوب ملايين البشر بسهولة.

فى عام 1697، نشر شارل بيرو مجموعته القصصية الموجهة للأطفال"حكايات الأوزة الأم" ولاقت هذه القصص نجاحاً عالمياً لم يكن يتوقعه بيرو.

وتمتاز بطابعها الشعبي الذي استقاه من التراث الروائي الشعبي، بعدما أعاد كتابتها بأسلوب عفوي جعلت منه أول من ابتدع هذا النوع منالكتابة.

ولم تأت شهرة پـِرو من كتابته لهذه القصص وجمعة لها فحسب، بل من الأفكار الجديدة التي طرحها والمشروعات الخصبة التي تطلع فيهاإلى المستقبل متفائلًا بالجيل الجديد وبالحداثة.