عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدر حديثا.. القص والمقدس كتاب يتناول مشكلة أصول التراث العربي الإسلامي

صدى البلد

صدر حديثا عن دار الساقي للنشر، فى بيروت، كتاب بعنوان "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" للكاتبة الدكتورة ليلى العبيدي، يناقش كتاب "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" نشأة الحضارة العربية والإسلامية، منذ القرون الأولى وكيف نشأت علاقة وطيدة بين القص والمقدس مُشكلة أصول التراث العربي- الإسلامي الذي ضربت جذوره في عمق التاريخ وامتدت إلى يومنا هذا.

ينهل كتاب "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" من العلوم المختلفة كعلم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والسيميائيات وتاريخ الأفكار والتحليل النفسي ليتصدى للتراث الأدبي القديم برؤية ومنهج جديدَين، ويقدم إلى الباحثين دراسة متكاملة عن أحوال القص في علاقته بالمقدس بين ثقافة الخاصة وثقافة العامة، حتى نهاية القرن السابع للهجرة.

txt

حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية جوارب عميد الأدب

txt

غدا.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" للفنان عبادة الزهيري

ليلى العبيدي باحثة تونسية وأستاذة الحضارة والأدب القديم في جامعة الشارقة، ورئيسة جمعية اللغة العربية فيها، لها عددٌ من البحوث المحكمة في مجلات عالمية وعربية، ومشارِكة في أكثر من ندوة ومؤتمر عربي ودولي. 

صدر لها عن دار الساقي: "الفكه في الإسلام" الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2012، واختارت المؤلفة فيه الحديث النبوي الشريف متنا لتثبت أن للفَكَه في الإسلام مكانة عالية إلى جانب الجد. وأن الدين لم يكن زهدا وتزمتا وطقوسا وعبادة متواصلة، بل كان أيضا فُسحة للترويح عن النفس وطرفة ونادرة ومزاحا وضحكا. وأن الفَكَهَ لم يكن ضدا للمقدس وطعنا فيه ورفضا، بل هو يعمل في رحابه ويسير في ركبه.

اعتمدت المؤلفة كتب الأحاديث التسعة التي تحظى بالإجماع والوثوق. ونهجت في تناول الأحاديث المختارة في موضوع الفكه منهجا جديدا، فركزت الاهتمام على متون الأحاديث، وبناها التركيبية والفنية والقصصية، معتمدة أسلوب التفكيك والاستنطاق، بحثا عن المعنى المصرح به أو المسكوت عنه.

 

القص والمقدس الأنثروبولوجيا التحليل النفسي الحديث النبوي الشريف التراث العربى الحضارة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

ترشيحاتنا

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

محمد عبد الجليل: أتوقع أن يكون نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

«الشناوي عامل عظمة».. تعليق مفاجئ من أحمد ناجي عن مستوى حارس الأهلي

أسئلة الأطفال الإيمانية والمحرجة.. اعرف كيفية الإجابة عليها

كيف تكون مستجاب الدعاء؟.. علي جمعة: مد يدك للسماء بـ3 أعمال ولن ترد

|اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ