صدر حديثا.. القص والمقدس كتاب يتناول مشكلة أصول التراث العربي الإسلامي

صدر حديثا عن دار الساقي للنشر، فى بيروت، كتاب بعنوان "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" للكاتبة الدكتورة ليلى العبيدي، يناقش كتاب "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" نشأة الحضارة العربية والإسلامية، منذ القرون الأولى وكيف نشأت علاقة وطيدة بين القص والمقدس مُشكلة أصول التراث العربي- الإسلامي الذي ضربت جذوره في عمق التاريخ وامتدت إلى يومنا هذا.

ينهل كتاب "القص والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي" من العلوم المختلفة كعلم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والسيميائيات وتاريخ الأفكار والتحليل النفسي ليتصدى للتراث الأدبي القديم برؤية ومنهج جديدَين، ويقدم إلى الباحثين دراسة متكاملة عن أحوال القص في علاقته بالمقدس بين ثقافة الخاصة وثقافة العامة، حتى نهاية القرن السابع للهجرة.

ليلى العبيدي باحثة تونسية وأستاذة الحضارة والأدب القديم في جامعة الشارقة، ورئيسة جمعية اللغة العربية فيها، لها عددٌ من البحوث المحكمة في مجلات عالمية وعربية، ومشارِكة في أكثر من ندوة ومؤتمر عربي ودولي.

صدر لها عن دار الساقي: "الفكه في الإسلام" الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2012، واختارت المؤلفة فيه الحديث النبوي الشريف متنا لتثبت أن للفَكَه في الإسلام مكانة عالية إلى جانب الجد. وأن الدين لم يكن زهدا وتزمتا وطقوسا وعبادة متواصلة، بل كان أيضا فُسحة للترويح عن النفس وطرفة ونادرة ومزاحا وضحكا. وأن الفَكَهَ لم يكن ضدا للمقدس وطعنا فيه ورفضا، بل هو يعمل في رحابه ويسير في ركبه.

اعتمدت المؤلفة كتب الأحاديث التسعة التي تحظى بالإجماع والوثوق. ونهجت في تناول الأحاديث المختارة في موضوع الفكه منهجا جديدا، فركزت الاهتمام على متون الأحاديث، وبناها التركيبية والفنية والقصصية، معتمدة أسلوب التفكيك والاستنطاق، بحثا عن المعنى المصرح به أو المسكوت عنه.