عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية جوارب عميد الأدب

صدى البلد

تنظم دار الشروق حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "جوارب عميد الأدب" للكاتب أحمد كامل، يوم الأربعاء 17 مايو 2023، الساعة 7 مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد تناقش المجموعة كل من: الروائية نورا ناجي والناقدة آية طنطاوي.


من أجواء المجموعة القصصية "جوارب عميد الأدب" نقرأ: أسطى وصبيّ ومهنة. تحضر هذه الثلاثية في غالبية قصص المجموعة. ثمَّة مهنة متوارثة من جيل إلى آخر، ثمة حِرفة واحدة تنتقل من والد إلى ابن، أحيانًا بشكل يُشبه التورُّط. وعبر انتقال تلك المهن من زمن إلى زمن مُغاير، تبزغ الفوارق والتناقضات بين الآباء والأبناء. - من إحدى قصص المجموعة: «أبي! أهذا أبي؟! وهل تدري ما أبي؟! الأسطى الكبير في البلدة، بنَّاء قوارب بريمو. بمفرده وخلال شهر، بإمكانه إنجاز قارب يتطلب أربعة رجال ومثلهم من الشهور. أينما يمشي وراءه صبيانة؛ فراشات حول عزيز ضوء. زفَّة أينما راح وزفَّة متى حلَّ. ما في البحر نقطة إلا ووطأتها صنعتُه.

txt

غدا.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" للفنان عبادة الزهيري

txt

المتصوف العابد.. هل أشعار عمر الخيام دعت للملذات واللهو؟

أحمد كامل كاتب وروائي من مواليد 1981، صدرت له مجموعتان شعريتان وهما ديوان "سكر فائت لنرجس لا يغني" عن دار أكتب 2008، وديوان "ملك على الذكرى" عن دار صفصافة 2011، فضلا عن روايتين: "العهد القديم" عن دار روافد 2016.

و"جبل المجازات" عن دار سرد ودار ممدوح عدوان 2018، والتي حازت على جائزة الأديب يحيى حقي في دورتها الأولى عام 2021، وتستلهم الرواية من مأثورات القرى في ريف مصر، ومعتقدات ناسها وحكاياتهم الخرافية؛ لتبني أسطورتها الخاصة.

دار الشروق أحمد كامل المجموعة القصصية ريف مصر مبنى قنصلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

ترشيحاتنا

مرسيدس SL 63 AMG تحصل على ترقيات جديدة عالية الأداء .. صور

عادات العرب في الميراث قبل الإسلام.. كيف كرم الله النساء؟

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 16-5-2023

احذر.. السجن المشدد عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وفقا للقانون

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

«هو ليه ربنا بيشوفني وأنا مابشفهوش؟».. الدكتور علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

مزايا تكوين الأسرة

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ