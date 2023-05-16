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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للضوء ولماذا اختارت اليونسكو 16مايو للاحتفال به؟

صدى البلد

يحتفي اليوم العالمي للضوء بالدور الذي يلعبه الضوء بالعلوم والثقافة والفن والتعليم والتنمية المستدامة وفي حقول مختلفة مثل الطبوالاتصالات والطاقة والتي ستمكن قطاعات مختلفة وكثيرة على نطاق كافة أرجاء العالم من المشاركة بالنشاطات التي تبين كيف لكل منالعلوم والتكنولوجيا والفن والثقافة أن تحقق أهداف اليونسكو الرامية إلى وضع حجر الأساس لإنشاء مجتمعات يعمها السلام.  
 

وأدت دراسة الضوء إلى توفير مصادر بديلة للطاقة وإلى التقدم الطبي الذي يساعد في إنقاذ حياة الناس، وتقنيات التشخيص والعلاج،والإنترنت والعديد من الاكتشافات الأخرى التي أحدثت ثورة في المجتمع وشكلت فهمنا للكون. 

وقد تم تطوير هذه التقنيات عبر قرون منالأبحاث التي وضعت اللبنة الأساس لخصائص الضوء - بدءاً من أعمال ابن الهيثم، كتاب المناظر، الذي نُشر عام 1015 إضافة إلى أعمالآينشتاين في بداية القرن العشرين، والتي غيرت الطريقة التي نفكر بها بما يتعلق بالوقت والضوء.
 

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اليونسكو اختارت هذا اليوم  في 2017 يوافق ذكرى أول عملية ناجحة باستخدام الليزر عام 1960، أجرى العملية الفيزيائي ثيودور مايمان.

الضوء استخدام الليزر التنمية المستدامة ابن الهيثم القرن العشرين اليونسكو

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