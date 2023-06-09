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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة 4

مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة

انتهى فريق عمل مسلسل “اللعبة” من تصوير أحداث الجزء الرابع الذي يعرض حالياً، خلال الساعات الماضية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه اجزاء المسلسل منذ بداية عرضه.

وأذيعت الحلقة الـ 21 من مسلسل اللعبة 4 ، والتي حملت العديد من الأحداث الكوميديا بين كل من أعضاء فريق مازو ووسيم .

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وشهدت الحلقة 21 من مسلسل اللعبة اكتشاف زوجة جميل بسرقته للمنتجع السكني التي تسكن فيه مما جعلته يقوم بتطليقها وقامت بطرده.

أما فيما يخص التحديات بين الفريقين، فقد كلفوا بهمة جديدة وهي ان يقوم كل من مازو ووسيم بمصالحة زوجاتهم .

تدور أحداث مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" بطولة: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، والليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود وغيرهم، وإخراج معتز التوني .

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.

اللعبة مسلسل اللعبة 4 اللعبة 4 بيومي فؤاد سامي مغاوري الليثى

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