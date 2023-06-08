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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللعبة الحلقة 21.. زوجة محمد ثروت تطلب الطلاق.. وتحدٍ جديد

مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة

أذيعت الحلقة ال 21 من مسلسل اللعبة 4 ، والتي حملت العديد من الأحداث الكوميديا بين كل من أعضاء فريق مازو ووسيم . 

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل اللعبة اكتشاف زوجة جميل بسرقته للمنتجع السكني التي تسكن فيه مما جعلته يقوم بتطليقها وقامت بطرده. 

اما فيما يخص التحديات بين الفريقين ، فقد كلفوا بهمة جديدة وهي ان يقوم كل من مازو ووسيم بمصالحة زوجاتهم . 

وتدور احداث مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود  وغيرهم، وإخراج معتز التوني . 

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل “اللعبة” برومو العمل تمهيداً لعرضه على منصة شاهد vip.

اللعبة احمد فتحي الفنانة جليلة محمود هشام ماجد شهر رمضان الماضى سامي مغاوري منصة شاهد vip منصة شاهد مسلسل اللعبة 4 مسلسل اللعبة

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