فوائد خارقة لـ زيت المشمش للبشرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد زيت المشمش للبشرة.

فوائد زيت المشمش للبشرة ما يلي :-

يحتوي زيت المشمش على فيتامين E، والأحماض الدهنيّة التي تحتوي على مُستوياتٍ عالية من حمض اللينوليك، وحمض الأوليك، وهويتميَّز بسهولة امتصاص البشرة له؛ ممَّا يُغذِّيها، ويُجدِّدها، ويُصفِّيها، ويُنعِّمها، كما يُعتبَر زيت المشمش من الزيوت المثاليَّة للبشرة الجافة، والبشرة المُصابة بالتجاعيد.

تقشير البشرة:

يُعيد زيت المشمش النضارة، والنعومة للبشرة، عن طريق خلط زيت المشمش مع السكّر، وفَرك الوجه باستخدام الخليط بلطف، ممَّا يُنظِّف البشرة، ويُخلِّصها من الشوائب، وخلايا الجلد الميّتة، والرؤوس السوداء، كما أنّه يُنظِّف المَسامّ.

ترطيب البشرة:

يُساعد زيت المشمش على ترطيب المناطق شديدة الجفاف في البشرة، مثل: الكعبين، والمرفقين، واليدين، والقدمين، ممَّايُضيف النعومة إليها.

.الترطيب الليليّ للبشرة:

يمكن استخدام زيت المشمش في الترطيب الليليّ للبشرة، عن طريق خلطه بزيت أساسيّ حسب الرغبة، وتدليك البشرة به بعد تنظيفها، وتطهيرها؛ للتخلُّص من المَسامّ المسدودة، ومن بشرة الأنف اللامعة، كما يُستخدَم أيضاً؛ لترطيب البشرة الجافَّة.

الحفاظ على صحَّة البشرة:

يتميَّز زيت المشمش بخفَّة وزنه، ممَّا يجعله مُرطِّباً مُناسباً للبشرة العاديَّة، والدهنيَّة، بحيث لا يُعطي البشرة الترطيب الدهنيَّ الثقيل، ويُعيد الرطوبة إليها.

تغذية البشرة:

يحتوى زيت المشمش على حمض اللينوليك، وفيتامين A، وفيتامين E، والخصائص المُضادَّة للالتهابات، ممَّا يجعله زيتاً مُفيداًفي تجديد البشرة، وتوحيد لونها، وتأخير شيخوختها، بالإضافة إلى تهدئة البشرة المُصابة بالإكزيما.

زيادة مرونة البشرة:

يُساعد زيت المشمش البشرة على الاحتفاظ بمرونتها، وصفائها؛ لاحتوائه على فيتامين E، حيث تُعتبَر مرونة الجلد من الأمور المُهمَّة في الحفاظ على شباب البشرة، كما تُكافح مُضادَّات الأكسدة الموجودة في زيت المشمش أضرار الجذور الحرَّة، والالتهابات،إضافة إلى أنّ الأحماض الدهنيَّة غير المُشبَعة تساعد على تحسين مرونة البشرة، عن طريق جعل أغشيَة خلايا الجلد أكثر مرونة.

مُكافحة شيخوخة البشرة:

يحتوي زيت المشمش على فيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين A، وتُعتبَر هذه الفيتامينات من مُضادَّات الأكسدة،ممَّا يُساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يُعطي البشرة الثبات، والليونة، وبالتالي يُقلِّل من الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، وخشونة البشرة،ويساعد على إصلاح التلف الناتج عن الأشعَّة فوق البنفسجيَّة.