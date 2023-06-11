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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبوها بيوصلها بالعجلة.. ترك آل الشيخ يتكفل بحج أسرة الطالبة آية حمدي

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

حقق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أمنية الفتاة التي يوصلها والدها يوميا إلى الجامعة بالعجلة.

وقرر تركي آل الشيخ، توفير رحلة حج للأسرة كلها هذا العام، وتحقيق حلم الفتاة "آية" التي رفضت أي مساعدات وطلبت رحلة حج لوالديها، وبعد تحقيق الحلم ستذهب الأسرة كاملة إلى الحج.

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسوك»، مقطع مقطع فيديو العجلة مدته لم تتجاوز نصف دقيقة للطالبة «آية حمدي» بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة دمنهور، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

كشفت آية حمدي الطالبة الجامعية، صاحبة فيديو العجلة والتي يوصلها والدها إلى الجامعة لأداء امتحانات نهاية العام.

وأكدت «آية حمدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنها في الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة دمنهور، وهذه الأيام الأخيرة لها داخل أورقة الجامعة، ورغبت في توثيق لحظات توصيل والدها للجامعة.

وأشارت آية حمدي إلى أنها  لم أكن أتصور أن يتنشر الفيديو بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشعرت بالفرحة من التعليقات الإيجابية من الأشخاص، ودعواتهم لوالدها.

 

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