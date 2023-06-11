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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بتعمل إيه منهم.. انتبه 8 عادات يومية تجلب الفقر في البيوت

8 عادات يومية تجلب
8 عادات يومية تجلب الفقر في البيوت

كشفت خبيرة الطاقة هبة الفايد عن العديد من العادات اليومية التي يمكن أن تؤدي إلى الفقر في البيوت، ومن بين هذه العادات:

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 8 عادات يومية تجلب الفقر في البيوت

1- الإنفاق الزائد: إذا كانت الأسرة تنفق أكثر مما تستطيع تحمله، فقد يؤدي ذلك إلى دخولها في دوامة من الديون والفقر.

2- عدم التخطيط المالي: إذا لم تقم الأسرة بتخطيط ميزانيتها المالية وتحديد أولويات الإنفاق، فقد يؤدي ذلك إلى إنفاق المال على الأشياء التي لا تحتاجها بالفعل، وترك الأشياء الضرورية دون تغطيتها.

3- الإهمال في الصيانة: إذا لم يقوم الأفراد في البيت بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والأثاث، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأعطال تتطلب إصلاحاً باهظ التكلفة، مما يؤدي إلى نقص الموارد المالية.

4- إهمال الصحة: إذا لم يتم الاهتمام بالصحة والعناية الطبية اللازمة، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الفواتير الطبية والإنفاق الزائد على العلاج.

5- الإدمان على الأشياء الغير ضرورية: إذا كان الأفراد في البيت يعانون من الإدمان على الأشياء الغير ضرورية مثل التدخين أو القمار أو الألعاب الإلكترونية، فقد يؤدي ذلك إلى إهدار المال والإصابة بالفقر.

6- الإنفاق على الأشياء الفاخرة: إذا كان الأفراد في البيت ينفقون بشكل كبير على الأشياء الفاخرة مثل الملابس الفاخرة أو السيارات الفارهة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص الموارد المالية ودخولهم في دوامة من الديون.

7- الإهمال في العمل: إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من الإهمال في العمل أو الإنفاق على الأشياء الغير ضرورية بدلاً من الاهتمام بالعمل، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الحالة المالية للأسرة.

8- الإهمال في التعليم: إذا كانت الأسرة لا تولي الاهتمام الكافي للتعليم وتربية أطفالها بشكل سليم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على الحصول على وظائف جيدة وبالتالي دخول دائرة الفقر.

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