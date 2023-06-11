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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للسعادة.. كيف تربي أخوة متحابين

فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي للسعادة كيف تربي أخوة متحابين

اليوم العالمي للسعادة والرفاهية هو يوم عالمي يحتفل به في 11 يونيو من كل عام، وتم إعلان هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.

أطباق شرقية يمكن تقديمها مع الخبز الأحسائي

طريقة عمل الخبز الأحسائي

في اليوم العالمي للسعادة كيف تربي أخوة متحابين

قالت الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، إنه يمكن تربية الأخوة المتحابين عن طريق القيام بالأمور التالية:

1. تعزيز الروابط العائلية: يجب تشجيع الأخوة على قضاء وقتهما معًا ومشاركة الأنشطة المشتركة، وذلك من خلال اللعب والرياضة والرحلات والأنشطة الفنية والثقافية.

2. تعزيز الحوار والتعاون: يجب تشجيع الأخوة على التحدث والتعاون والتفاهم فيما بينهم، وذلك من خلال التحدث عن المشاعر والحوار بشكل مفتوح والتعاون في الأنشطة المشتركة.

3. تعزيز الاحترام والتسامح: يجب تعليم الأخوة قيمة الاحترام والتسامح والتعايش مع الآخرين، وذلك من خلال التعليم بالقدوة والتعليم بالإيجابية.

4. تعليم المهارات الاجتماعية: يجب تعليم الأخوة المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل مع الآخرين، وذلك من خلال التعليم باللعب والممارسة والتدريب على التعامل مع المواقف الاجتماعية المختلفة.

5. تشجيع الإيجابية: يجب تشجيع الأخوة على التركيز على الإيجابية والتفكير بشكل إيجابي في حياتهم، وذلك من خلال تعزيز الثقة بالنفس والتشجيع على تحقيق الإنجازات الشخصية.

6. تعزيز الشعور بالمسؤولية: يجب تعزيز الشعور بالمسؤولية والالتزام بين الأخوة، وذلك من خلال تعليمهم كيفية تحمل المسؤولية والالتزام بالوعود والتزاماتهم.

7. تعزيز الحب والتقدير: يجب تعزيز الحب والتقدير بين الأخوة، وذلك من خلال التعبير عن المشاعر وتقدير الإنجازات والمواقف المميزة.

ويمكن أن تساعد هذه الأساليب على تربية الأخوة المتحابين وتحسين العلاقة بينهم.

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