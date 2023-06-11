اعرف إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في مصر

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من الاختيارات المفضلة لدى الكثير، نسبة إلى توفير الوقود، بالاضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والمحافظة على البيئة، إلى جانب انخفاض تكاليف الصيانة مقارنة بالطرازات الأخرى.

وفي تقرير جديد وضحت مجمعة التأمين الاجباري حركة السيارات الكهربائية في مصر، واجمالي المركبات الكهربائية التي تم الاعلان عن ترخيصها بمصر، وذلك في الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مايو الماضي من العام 2023.

إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية من يوليو 2021 حتى نهاية مايو 2023

بلغ إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية في شهر مايو 2023 حوال 136 سيارة، بينما وصل إجمالي المركبات الكهربائية منذ يوليو 2021 نحو 2481 مركبة.

ترتيب السيارات الكهربائية في مصر

تتصدر شركة فولكس فاجن الالمانية قائمة السيارات الكهربائية مبيعًا في مصر، بعد أن سجلت 182 سيارة للنسخة ID4، و 145 سيارة للنسخة ID4X، بالاضافة إلى 128 سيارة "جولف الكهربائية"، وعدد 126 سيارة للنسخة ID 4 Cross، و 115 سيارة للنسخة ID6، واخيرًا 53 سيارة للنسخة LAVIDA.

وبلغت مبيعات سيارات شركة تسلا عدد 144 سيارة، و 16 سيارة للنسخة EQS 580، و 16 سيارة ايضا للنسخة EQS 450، و 9 سيارات للنسخة EQS 350، بالاضافة إلى 5 سيارات للنسخة مرسيدس 400، إلى جانب 52 سيارة للنسخة BMW i3، و 6 سيارات للنسخة BMW IX.

وشملت مبيعات شركة بوشه نحو 50 سيارة تتضن، 18 سيارة للنسخة تايكان S، و 14 سيارة للنسخة تايكان تيربو، بالاضافة إلى 11 سيارة من النسخة بورشه تايكان.