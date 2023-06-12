أحمد مجدي عن مشاركته في فيلم "عصافير النيل": انا اللي فرضت نفسي

قال الفنان أحمد مجدي، إن أول عمل فني قام بالمشاركة فيه هو فيلم "عصافير النيل" عام 2008، مشيراً إلى أن الفيلم كان من إخراج والده، وهو من قام بفرض نفسه في دور عبدالله داخل الفيلم.

وأضاف "أحمد مجدي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن دوره في مسلسل العهد الذي أذيع عام 2015 كان كبيرا وهذا العمل كان انطلاقه كبيرة له في المجال الفني ومن هنا بدأت الشهرة الواسعة له.

وتابع أحمد مجدي، أن في عام 2017 قام بالعديد من الأعمال الفنية ومن ثم عام 2020 قام بعمل فني "فرصة تانية"، وهذه الأعمال الفنية أعطته شهرة واسعة في مجال الفن.