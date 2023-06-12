تفاصيل فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام وحقيقة ظهور الزعيم فيه

علم صدى البلد ان فيلم شمس الزناتي للنجم محمد إمام لا يزال تحت التحضير ومصيره مجهولا حتي الان حيث لم يتم التعاقد مع اي بطلة للفيلم.

وأوضح مصدر أنه تم عرض فكرة الفيلم شفهيا علي محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى ولا صحة للتعاقد مع ياسمين صبري.



كما علم صدى البلد ان ظهر صوت الزعيم عادل إمام في الفيلم غير صحيح ايضا .



وقدم الزعيم عادل إمام منذ 32 عاما فيلم شمس الزناتي .



فيلم الاستاذ

على جانب أخر بدأ المخرج شريف عرفة فى التحضير إلى فيلمه الجديد والذى يحمل اسم “الاستاذ” حيث انتهى مؤخرا من تاليفه أيضا.

شريف عرفة اختار لبطولة الفيلم الفنان محمد إمام ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء تصوير فيلمه “ابو نسب” ويتبقى له بضعة أيام.

فيلم ابو نسب:



وروج الفنان محمد عادل أمام لفيلمه الجديد “ابو نسب” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “اول صورة من فيلمي الجديد قريباً ان شاء الله وكل سنة وانتوا طيبين”.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

شريف عرفة

كان أخر اعمال المخرج شريف عرفة هو فليم الانس والنمس وتدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.