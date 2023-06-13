نائب الأمين العام لحلف الناتو: المنافسة في الفضاء شرسة

قال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جيوانا إن المنافسة في الفضاء شرسة وتزداد شراسة وأن ذلك له تداعيات ليس على الاقتصاد فحسب، بل على أمن دول الحلفاء أيضا.

وفي خطاب افتراضي ألقاه جيوانا أثناء مشاركته في مؤتمر (سبيس فيست) للفضاء المنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست، قال إن الفضاء "أصبح واعدًا وأكثر ازدحامًا، كما أنه أكثر خطورة، وفي الواقع لا يمكن التنبؤ به بشكل أكبر"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تطلق مئات الأقمار الصناعية الجديدة كل عام.

وأكد أن الأصول الفضائية ضرورية للعمليات العسكرية للتنقل وتعقب القوات وجمع المعلومات الاستخبارية واكتشاف إطلاق الصواريخ، إلا أنه يجب أن العمل على جعل الأصول الفضائية أكثر مرونة، مضيفا أن الحلفاء الفرديين ينشئون أوامر فضائية وطنية وأن الناتو قد أنشأ مركزًا فضائيًا مخصصًا في قيادة الحلفاء الجوية في رامشتاين.

وشدد جيوانا على أن دول حلفاء الناتو لا يزالون موطنًا لـ "أكبر نظام بيئي لتكنولوجيا الفضاء في العالم"، وأوضح أن المنافسين يستثمرون بكثافة في تقنيات الفضاء المتقدمة، لذلك يتعين على دول الناتو الإسراع في الابتكار وشحذ تميزهم التكنولوجي للحفاظ على ريادتهم والحفاظ على أمان الفضاء.

ويُعد مؤتمر (سبيس فيست) حدثًا مخصصًا لاستكشاف الفضاء الخارجي والفرص التي يوفرها، وتنظمه جامعة بوليتكنيكا في بوخارست وبرنامج (إيم هاير كونسورتيوم) في رومانيا.