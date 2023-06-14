مؤثر.. نجم الأهلي السابق يُعلق على رحيل حمدي فتحي

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي من أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ القلعة الحمراء في السنوات الماضية.

أسامة عرابي: "حمدي فتحي" من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الأهلي

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن' مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن "حمدي فتحي" من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الأهلي ورحيله عن القلعة الحمراء سيكون مؤثر بشكل كبير".

وأضاف:"بلاشك أن رحيل حمدي فتحي عن خط وسط فريق الأهلي سيكون مؤثر من الناحية الفنية على الفريق الأحمر ويجب توفير البديل ".