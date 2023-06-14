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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود مفاجئ في أسعار الذهب مع تراجع الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية

صعود مفاجئ في أسعار
صعود مفاجئ في أسعار الذهب مع تراجع الدولار قبيل قرار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم.
 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.70 دولار.
 

وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أربعة بالمئة في مايو أيار، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكنها أعلى كثيرا من هدف البنك المركزي الأمريكي وهو الزيادة اثنين بالمئة.
 

وبدأ مسؤولو الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء أول اجتماع لهم منذ 15 شهرا بدون أن يكون هناك رفع محدد مسبقا لسعر الفائدة مطروح على الطاولة، مما يجعله الاجتماع الأول بلا نتيجة متوقعة مسبقا.


وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 90 بالمئة تقريبا إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.8439 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 979.37 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.

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