عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فرحة وسعادة بين طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى اليوم الأربعاء، طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الأدب والمطالعة والنصوص، وسط فرحة وسعادة، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنه فتيات بني مزار والتي تضم معاهد(فتيات بني مزار- فتيات سيف النصر- فتيات أولاد حمدان- فتيات أبو جرج- فتيات الجرنوس)، ولجنة بنين بني مزار والتي تضم(بنين بني مزار- بنين أبوجرج- بنين سيف النصر- بنين القيس- بنين أولاد حمدان)، موجهاً الطلاب بضرورة التركيز جيدا قبل الإجابة ومراجعة السؤال أكثر من مرة، حتى يتمكنوا من فهم السؤال جيدا والإجابة عليه.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

IMG-20230614-WA0089
IMG-20230614-WA0089
IMG-20230614-WA0088
IMG-20230614-WA0088
IMG-20230614-WA0087
IMG-20230614-WA0087
IMG-20230614-WA0086
IMG-20230614-WA0086
IMG-20230614-WA0085
IMG-20230614-WA0085
IMG-20230610-WA0070
IMG-20230610-WA0070

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضي منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

قصة مروعة في الدقي.. لغز جثمان فتاة متحلل وبجوارها والدتها فاقدة الوعي

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد التتويج القاري| عروض الاحتراف تنهال على لاعبي الأهلي.. أحدهم مطلوب للدوري الإنجليزي

وزير الري: مبادرة AWARe تركز على القارة الأفريقية لتوفير التمويل لمشروعات التكيف

الغرب يستعد لدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس السيسي لـ مدير جلسة مؤتمر الشباب: إدي المستشار محمود فوزي فرصة

المحطة الأخيرة.. جثمان محمد عادل يتحرك من المشرحة لمقابر الأسرة بالمحلة

روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروفة جنازة.. فنان أمريكي بريطاني يثير الجدل بتصرف صادم وسط أصدقائه.. شاهد

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ