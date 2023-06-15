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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تبدأ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

عقد جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات القروية التابعة ومدير عام الإدارة الهندسية وبعض المختصين، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياه كريمة).

وأوضح المتولي، أنه جرى خلال الإجتماع مناقشة أهم المواقع المقترحة للبدء بالمبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وكذا تحديد مسميات الطرق الداخلية للقرى والطرق الخارجية التي تربط بين الوحدات القروية.

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وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة، على أهمية المتابعة المستمرة للمبادرة بالوحدات القروية والتحضير الجيد لها وذلك لضمان تنفيذ المبادرة بدون عوائق.

يذكر أنه من المتوقع أن تكون على موعد جديد لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى 52 مركزا يضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه وذلك من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث، وذلك مع بداية العام المالي الجديد.

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