سفارتنا في أثينا تتابع تطورات غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين باليونان

أعلنت السفارة المصرية في أثينا ،اليوم الخميس، عن متابعتها تطورات غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.

ونشرت السفارة المصرية في أثينا عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تتابع التطورات في ضوء الحادث الأليم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس اليوم الأربعاء، وتعرض قارب هجرة غير شرعية مركب صيد للغرق على بعد حوالي 75 كيلومتراً من سواحل منطقة الـ"Peloponnese" في جنوب غرب اليونان، وهو القارب الذي كان على متنه أكثر من 400 مهاجراً، وما أفادت به السلطات اليونانية من وجود مواطنين مصريين ضمن ركاب القارب، تواصل السفارة المصرية في أثينا تكثيف جهودها مع السلطات اليونانية المعنية، خاصة السلطات الإقليمية في منطقة الـ"Peloponnese"، وفي مدينة "Kalamata".

وتم نقل المهاجرين ممن تم انقاذهم إليها للتعرف على بيانات المواطنين المصريين الذين كانوا على متن القارب ممن تم إنقاذهم أو ممن فقدوا حياتهم جراء الحادث الأليم، كما تتواصل جهود وعمليات البحث والإنقاذ والانتشال التي تقوم بها السلطات اليونانية، والتي أسفرت حتى الآن عن انقاذ أكثر من 110 أشخاص، وانتشال جثث أكثر من 75 ضحية ممن قضوا نحبهم نتيجة غرق القارب.

وأوضحت السفارة أنها تتابع عمليات الانقاذ الجارية ، والافادة بأية معلومات إضافية توفرها السلطات اليونانية في هذا الشأن حول المواطنين المصريين ممن كانوا متواجدين على متن القارب.