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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي و بي إم دبليو.. سيارات رياضية 2023 منخفضة في استهلاك الوقود

سيارات رياضية 2023
سيارات رياضية 2023 منخفضة الاستهلاك للوقود

يتنافس مصنعي السيارات عالميا الآن علي إنتاج سيارات منخفضة الاستهلاك للوقود، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات عالميا، واصبح هناك بالفعل سيارات موديل 2023 تم إنتاجها لتكون اقتصادية في استهلاك الوقود وموفرة عند قطع مسافات طويلة بالسيارة .

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يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات رياضية موديل 2023 منخفضة في استهلاك الوقود منها سيارة مازدا MX-5 مياتا ، و لكزس LC 500h ، و بي إم دبليو Z4 :


1- أودي TT

 أودي TT موديل 2023 الرياضية

تنتج سيارة أودي TT موديل 2023 الرياضية قوة 241 حصان، وبها محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتستهلك سيارة أودي TT من الوقود 1 لتر لقطع مسافة 11 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 96 كم/ساعة في 5.2 ثانية .

2-  تويوتا GR سوبرا

 تويوتا GR سوبرا موديل 2023

تستمد سيارة تويوتا GR سوبرا موديل 2023 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 255 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 400 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتقطع مسافة 11.9 كم/ساعة بـ 1 لتر من الوقود .

3- بي إم دبليو Z4

بي إم دبليو Z4 موديل 2023

تتسارع سيارة بي إم دبليو Z4 موديل 2023 من 0 وصولا الي 96 كم/ساعة في 5.1 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 255 حصان، وتستهلك 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 11.9 كم/ساعة ، مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

4- لكزس LC 500h

 لكزس LC 500h موديل 2023

تستخدم سيارة  لكزس LC 500h موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك هايبرد 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 354 حصان، وتستهلك 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 12.3 كم/ساعة .

5- مازدا MX-5 مياتا

ازدا MX-5 مياتا الرياضية

تستهلك مازدا MX-5 مياتا الرياضية من الوقود 1 لتر لقطع مسافة 12.7 كم/ساعة، وبها محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 181 حصان، وبها علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات، وتنتج قوة 181 حصان، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة  في 5.7 ثانية .

تويوتا GR سوبرا أودي TT بي ام دبليو Z4 لكزس LC 500h مازدا MX-5 مياتا

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