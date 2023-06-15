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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سرطان الرئة.. السبب الثاني للوفاة في العالم ويمثل 20% من حالات الأورام

صدى البلد

عقدت  الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي والشبكة القومية لأبحاث السرطان التابعة لأكاديمية البحث العلمى المؤتمر السنوى لأورام الجهاز التنفسي ، والذي  ناقش  الجديد في أورام الجهاز التنفسي وطرق الكشف المبكر عن أورام الرئة  .

 

وقال  الدكتور عبد الرحمن محمد سكرتير الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي ورئيس المؤتمر وأستاذ الصدر بالمعهد القومي للأورام  إن المؤتمر هذا العام تطرق إلى الجديد في تشخيص أورام الصدر والجهاز التنفسي عن طريق استخدام "الروبوت بالمناظر " للحصول على  عينات من مناطق بالرئة كان يصعب الوصول إليها .

 

 

وتابع أستاذ الصدر بالمعهد القومي للأورام قائلاً:   إن الجديد في المؤتمر هذا العام أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أورام الرئة والجهاز التنفسي قبل ظهور الأعراض عن طريق سوفت وير يوضح أكثر البؤر  المتواجد في الرئة وأكثرها خطورة للتركيز عليها  في المتابعة والعلاج ، موضحاً عن من ضمن أبرز  المحاور التي تم التركيز عليها  في المؤتمر في نسخته الحالية ، الجديد في  العلاج سواء الموجهة أو المناعي ، عن معرفة الخلل الجيني في العلاج والتركيز على علاج أخر ذات فاعلية وذلك عن طريق أجهزة ذات مواصفات معينة لا تتواجد في الكثير من المستشفيات والمراكز البحثية .


وأوضح  سكرتير الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي ، أن الأجهزة الجديدة في علاج الأورام تقوم بتحليل الخلل الجيني ، للأورام التي لا تستجيب للعلاجات المتعارف عليها ، مع وضع العلاج الأمثل في التعامل مع تلك الحالات وهو ما أعطي نتائج مبهرة وجيدة للغاية مشيراً إلي انه تم أيضا مناقشة الجديد في العلاج الجراحي والإشعاعي الذي يستخدم في توجيه وتركيز الإشعاع علي بؤرة معينة من الورم ، ولكن لابد ان هذا النوع متن العلاج يستخدم مع  المراحل الأولى من الاكتشاف المبكر للأورام .

 

وأشاد أستاذ الصدر بالمعهد القومي للأورام ، بالمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية التي انطلقت، الأسبوع ، في محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء»، وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، والقولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة» موضحاً إنها هامة للغاية سواء علي مستوي التثقيف ورفع الوعي المجتمعي ، فيما يخص الأورام السرطانية ، أو على مستوى العلاج حيث ان الاكتشاف المبكر يوفر الكثير من النفقات ، كما يسهل مرحلة العلاج وتكون نسب الشفاء كبيرة و جيدة للغاية.

 

 

وأشار إلي أن التوصية الأبرز في المؤتمر هذا العام ستكون التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بصفة عامة وأورام الجهاز التنفسي والرئة  بصفة خاصة ، وإجراء الفحوصات الدورية   وعدم الانتظار لحين ظهور الأعراض ، موضحاً إن سرطان الرئة  يمثل نسبة  20%  من إجمالي عدد حالات الأورام  في مصر وتعد السبب الثاني للوافة من المراض في العالم والتدخين مسئول عن 95% من إجمالي حالات الإصابة .

 

وأوضح سكرتير الجمعية المصرية لأورام الجهاز التنفسي ، إن  الاكتشاف المبكر عن أورام الجهاز التنفسي هدفها اكتشاف المرض دون ظهور اعراض ، لذا ينبغي علي كل شخص يدخن 10 سجائر لمدة 10 سنين في اليوم  ، أو عمره تخطي 55 عاماً . بإجراء الفحوصات الطبية وهي عبارة عن أشعة مقطعية.

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الكريم؛ رئيس قسم العلاجات الحديثة بمعهد اينوفا شار و أستاذ طب الأورام بجامعة فيرجينيا الولايات المتحدة ،  ان العلمى المؤتمر السنوى لأورام الجهاز التنفسي أستطاع استضافة عدد كبير من الأطباء ونخبة من علماء العالم في أورام الرئة ، لمناقشة الجديد في هذا الملف تحديدً ، وهناك رغبة حقيقة من  معاهد الأبحاث الأمريكية في التعاون مع الدولة المصرية .

وأوضحت  إن هناك  أبحاث جديدة لتقسيم أورام الرئة والعلاجات الخاصة بها ، الأمر الذي أدي إلي اكتشاف علاجات ذات فاعلية ونسبة شفاء عالية للغاية ، موضحة  أنها أجرت اتصالات مع زملائها في الولايات المتحدة للمشاركة خدمة المريض المصري وليس علي مستوي المؤتمرات العلمية فحسب مشيرة إلي ان مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية أمر يدعو للفخر ، وتأكيد علي أن الدولة المصرية قادرة علي فعل المستحيلات ، وهذا ما حدث مع المبادرة الرئاسية للقضاء  علي فيروس سي ومن قبلها شلل الأطفال .


الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي بمشاركة نخبة من الخبراء الأمريكيين وسيضم عدد المتحدثين بالمؤتمر على مدار يومين يصل إلى ثلاثين متحدثا وأربعمائة متخصص في مجال علاج أورام الرئة.

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