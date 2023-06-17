نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس الأحمر بجبة.. كيف تعتني بالصحة النفسية والجسدية .. طرق مواجهة الزوج بالخيانة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تعتبر الألعاب الإلكترونية من الأنشطة الترفيهية الشائعة بين الأطفال والشباب، ولكن استخدامها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية والنفسية، ومن أبرزها:

يحتوي العدس الأحمر على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، ومن أهمها:

1. يحتوي على الألياف: العدس الأحمر غني بالألياف، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

هناك العديد من الطرق الفعالة للعناية بالصحة النفسية والجسدية، ومنها:

1. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على تحسين الصحة البدنية والعقلية، وتخفيف التوتر والقلق، وتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

لتحقيق التوازن بين التدليل والانضباط، يمكن اتباع بعض الطرق الفعالة، ومنها:

1- وضع الحدود والقواعد: يجب وضع حدود وقواعد واضحة للأبناء، وتوضيح العواقب المترتبة على عدم الالتزام بها، وذلك لتحقيق الانضباط وتطوير القيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة.

حذر الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، من تدليل الأبناء بشكل مفرط، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاهلهم للقيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة، ويمكن أن يؤدي كذلك إلى تقليل مستوى احترامهم وثقتهم بالوالدين عندما يكبرون.

تعتبر الألعاب الإلكترونية من الأنشطة الترفيهية الشائعة بين الأطفال والشباب، ولكن استخدامها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية والنفسية،كشف عنها محد الفايد خبير الطاقة والتى تتمثل فيما يلي :

مواجهة الزوج بالخيانة هي موقف صعب ومحرج للغاية، ولكن من المهم التعامل مع هذه المواقف بشكل صحيح ومناسب.

قدمت هبة الفايد خبيرة العلاج بالطاقة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في مواجهة الزوج بالخيانة: