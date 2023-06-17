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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر : بشرى السبب الرئيسي لخروج «حريم كريم 2» للنور

حريم كريم
حريم كريم

أكد الفنان مصطفى قمر أنه مازال يقوم بتصوير دوره فى الجزء الثاني من فيلمه الجديد  "حريم كريم”، مؤكدًا أنه من المفترض أن يستمر فى التصوير حتى نهاية الشهر الحالي ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

وقال مصطفى قمر فى تصريح خاص لـ صدى البلد إن الفيلم سوف يكون مفاجأة للجمهور خاصة الأدوار الجديدة التى طرأت على القصة وتواجد مجموعة كبيرة من الشباب ومنهم تيام ورنا رئيس.

وتابع مصطفى قمر أن الفيلم يشهد الكثير من العناصر الجديدة ومنهم عمرو عبد الجليل وبشرى مضيفا أن بشرى هي السبب الرئيسي لخروج هذا العمل إلى النور لكونها المنتجة الخاصة بالعمل وأول من تحمست للفكرة وقامت بالاتصال بجميع فريق العمل لبدء التصوير.

 

أبطال فيلم أولاد حريم كريم


وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

تفاصيل أولاد حريم كريم



 فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر اولاد حريم كريم حريم كريم

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