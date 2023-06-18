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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحف السعودية: فيصل بن فرحان في إيران.. وبيان سعودي – أمريكي حول هدنة السودان.. وموسكو: المقترحات الأفريقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا «يصعب جداً تنفيذها»

صحف السعودية
صحف السعودية

وزير الخارجية: العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران ستنعكس إيجابياً على البلدين والعالم

الخطة قائمة على الاعتراف بسيادة الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة
بلينكن يصل إلى الصين في زيارة تستهدف تهدئة التوترات
وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة
انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث اليوم
رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة

 

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، والتي كان أبرزها زيارة وزير الخارجية السعودي إلى إيران، ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، والوساطة الإفريقية بين أوكرانيا وروسيا.


أوردت صحيفة الشرق الأوسط، دعا وفد الوساطة الأفريقية، أمس السبت، أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء «الحرب» في أوكرانيا، مقدّماً مقترحات عدّت موسكو أنه «يصعب جداً تنفيذها»، غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذه المبادرة الدبلوماسية الجديدة لوضع حد للنزاع.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة، في مستهل اجتماع مع بوتين في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: «لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) نأمل في أن تنتهي هذه الحرب». وأضاف: «من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب»، مشدداً على أن الدول الأفريقية «تتأثر سلباً» بهذا النزاع.


وفقاً لرامابوزا، يمكن تلخيص مقترحات السلام الأفريقية في نقاط عشر، بما فيها «خفض التصعيد من الجانبين» و«الاعتراف بسيادة» الدول، كما تعترف بها الأمم المتحدة، وتوفير «ضمانات أمنية» لجميع الأطراف، ورفع العراقيل أمام تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، و«تحرير أسرى الحرب» المستمرمنذ فبراير (شباط) 2022، وإعادة الإعمار.

 واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن هذه الخطة الأفريقية «يصعب جداً تنفيذها»، لكنه أضاف رغم ذلك أن «الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بدرسها».

وضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال، وهاكيندي هيشيليما من زامبيا، وغزالي عثماني من جزر القمر، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

والتقى الوفد، بوتين، في روسيا، بعدما أجرى، الجمعة، وفق رئاسة جنوب أفريقيا، «محادثات بناءة» مع زيلينسكي في كييف.


وفي وقت سابق، قال بوتين: «نحن نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية». وأضاف: «نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار».

وتابع بوتين: «في روسيا، نكنّ احتراماً كبيراً لموقف الدول الأفريقية من أجل الحفاظ على الاستقرار (...) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية».

 

أوردت الصحيفة، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى بكين لإجراء محادثات مع مسؤولين صينيين كبار في زيارة تستهدف إعادة بناء العلاقة المتداعية بين الحكومتين.ومن المقرر أن يجري بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى قبل مغادرته بكين يوم الاثنين.


وتأتي زيارة بلينكن بعد رحلة أخرى كان مخططاً لها منذ فترة طويلة وألغيت قبل موعدها بوقت قصير في فبراير (شباط) الماضي، إثر اندلاع أزمة دبلوماسية مع اكتشاف ما وصفته واشنطن بأنه بالون مراقبة صيني فوق الأراضي الأميركية.

وستكون هذه أول زيارة لبلينكن إلى الصين منذ توليه منصبه في .2021


وقالت صحيفة الشرق الأوسط، أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، من العاصمة الإيرانية طهران، أهمية التعاون بين الرياض وطهران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل.

وأشار الوزير السعودي إلى قيام العلاقات التي تجمع الرياض وطهران على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (السبت)، أن العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل، كونهما بلدين مهمين في المنطقة، وتجمعهما أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الإيرانية على ما قدمته من تسهيلات من أجل عودة بعثات السعودية لعملها.


وجاء المؤتمر عقب اجتماع أجراه وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الإيراني في طهران، ولفت الوزير السعودي إلى دعوة سيوجهها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة المملكة قريباً، متطلعاً لأن تنعكس عودة العلاقات بين الرياض وطهران على المنطقة والعالم أجمع.


وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن زيارته إلى طهران تأتي مع قرب مناسبة موسم الحج، وقال إن السعودية تتشرف باحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمتها لضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزائرين.
وأوضح الوزير أن المحادثات السعودية مع نظيره الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح، مشيراً إلى مناقشة استكمال فتح السفارات في البلدين. 

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، خلال المؤتمر، إنه بحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت التعاون في مجالات عدة، خصوصاً العلاقات الاقتصادية. 

ولفتت الصحيفة، الى انه قد أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة ابتداء من تاريخ 18 - 21 يونيو (حزيران) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم.

ووفقاً لبيان مشترك سعودي - أميركي، اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية في أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. 

قالت صحيفة الرياض، وصلت أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس، وعلى متنها 270 راكبا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم نائب القنصل اليمنى أحمد السعدي وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي .

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد استقبل رئيس إيران إبراهيم رئيسي، أمس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

قالت صحيفة سبق، انطلقت اليوم (الأحد)، اختبارات نهاية الفصل الدراسي  في مناطق المملكة، فيما أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات المراحل الدراسية كافة.

وأكّدت وزارة التعليم، ضرورة الالتزام بعددٍ من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، وجميع الترتيبات الخاصة بها.

ودعت الوزارة المدارس، إلى أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكلٍ يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات.

وشكّلت بعض اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم لتنظيم أعمال الاختبارات، ودعت مشرفيها ومديري المدارس، إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات.

وكانت الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي قد بدأت الأسبوع الماضي، في مدارس مكة المكرّمة ومحافظات: الجموم والكامل وبحرة.

 

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