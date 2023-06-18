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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو بتفكر تعمل مشروع.. اعرف شروط الحصول على تمويل

مشروعات متناهية الصغر
مشروعات متناهية الصغر

يسعي الكثير من الشباب البحث عن فرصة عمل تضمن لهم راتب مادي ثابت ، وعليه يتجه الكثير منهم إلي إقامة مشروعه الخاص الذي يدر عائد لهم.

تمويل مشروع شباب الخريجين 


وتسعي الدولة من خلال مؤسساتها إبي تقديم كافة سبل الدعم للشباب من خلال إمكانية تمويل مشروعاتهم عبر جهاز تنمية المشروعات.

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وتوفر الدولة كافة التسهيلات التي من شأنها تدعم فكرة الشاب وتساعده فى تنمية مشروعه منذ البداية وحتى الظهور إلي النور إلا أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل.

شروط الحصول على تمويل المشروعات متناهي الصغر


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات يشمل مايلي  :- 


- يشترط فى المتقدم للحصول علي تمويل المشروع أن يكون لديه رقم قومي وأن يكون مقيم في نفس المحافظة.

- كما يشترط أن لا يقل سن المتقدم للحصول على التمويل عن 21 عاما على الأقل.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها فى المتقدم أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع.

- أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.

- أن يكون المقترض أو كفيله ملماً بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 آلاف جنيها.

- أن يقدم المقترض بيانات عن كيفية استغلال القروض ودورة النشاط.

- مساهمة المستفيد في المشاركة بجزء من عناصر النشاط كالمجهود الذاتي.

الفئات المستهدفة لتمويل المشروعات متناهية الصغر

ويمكن جهاز تنمية المشروعات الشباب من الحصول علي فرصة الحصول على تمويل لتلك المشروعات، ضمن الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر.

- تتضمن الفئات المستهدفة من تمويل المشروعات المرأة المعيلة.

- كما تشمل الفئات أيضا الفقراء النشطون اقتصاديا.

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- ويمكن ل شباب الخريجين من الجنسين الحصول علي تمويل لمشروعهم

- ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم من بين الفئات التي يحق لها الحصول على تمويل

- أصحاب الحرف والمهارات اليدوية.

- محدودو الدخل.

تمويل تمويل مشروعات متناهية الصغر تمويل المشروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات

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