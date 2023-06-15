التنمية المحلية: نستهدف تعميق الإنتاج وازدهاره من خلال تمويل المشروعات الصغيرة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة نستهدف تعميق الإنتاج وازدهاره من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، موضحا أنه الوزارة ترصد 15 مليون جنيها لصندوق التنمية المحلية يتم تدويرهم.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزارة تولى المشروعات المتناهية الصغر أولوية كبيرة جدا بشكل سنوي، موضحا أن صندوق التنمية المحلية يعد الرافد الثاني من روافد التنمية المحلية.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته، مما ساهم في زيادة طاقت العروض بقرى الريف المصري.

