عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلقها زوجها لأنها أنجبت طفلة من ذوي الهمم.. فجعلت منها بطلة

السيدة لبنى عبد
السيدة لبنى عبد العزيز فرج والدة البطلة شهد التهامي

قالت السيدة لبنى عبد العزيز فرج والدة البطلة شهد التهامي ان بعد ولادتة الطفلة شهد والدها رفضها تماما ولم يتقبلها لأنها كانت من ذوي الهمم.

 

وتابعت لبنى عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"،  أنه قام بطردهم من المنزل ثم تفاجأت بعد ثلاثة أشهر أنها طلقت غيابي ولكنها صممت أن تثبت أن ابنتها ستصبح "أحسن بنت في الدنيا".

 

3 ميداليات ذهبية متتالية

 

وأضافت ان هدفها كان تدريب ابنتها في الأماكن الخاصة بعلاج التخاطب والمشي واللغة وهذا الامر كان مهم جدا وبالفعل تعلمت شهد وأصبحت بطلة جمهورية وحصلت على ثلاثة ميداليات ذهبية متتالية في العاب القوى.

شهد التهامي البطلة شهد التهامي السيدة لبنى عبد العزيز فرج ميداليات ذهبية ايمان الحصري ألعاب القوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي|فيديو وصور

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

خطوة جريئة من الأهلي في ملف تجديد عقد حسين الشحات

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

ترشيحاتنا

سعر فستان أسما شريف منير الجدل.. رقم صادم

فضل العشر من ذي الحجة .. فيها خير كثير

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-6-2023

فيات تقدم نسختها الجديدة " باندا 2023" بإصدار خاص .. صور

اجتماع مغلق.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين في بكين

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ