طلقها زوجها لأنها أنجبت طفلة من ذوي الهمم.. فجعلت منها بطلة

قالت السيدة لبنى عبد العزيز فرج والدة البطلة شهد التهامي ان بعد ولادتة الطفلة شهد والدها رفضها تماما ولم يتقبلها لأنها كانت من ذوي الهمم.

وتابعت لبنى عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه قام بطردهم من المنزل ثم تفاجأت بعد ثلاثة أشهر أنها طلقت غيابي ولكنها صممت أن تثبت أن ابنتها ستصبح "أحسن بنت في الدنيا".

3 ميداليات ذهبية متتالية

وأضافت ان هدفها كان تدريب ابنتها في الأماكن الخاصة بعلاج التخاطب والمشي واللغة وهذا الامر كان مهم جدا وبالفعل تعلمت شهد وأصبحت بطلة جمهورية وحصلت على ثلاثة ميداليات ذهبية متتالية في العاب القوى.