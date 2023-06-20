خدمة لضيوف الرحمن.. «الأزهر للفتوى» يقدم يصدر دليل الحاج وما يباح فعله

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطبعة الثالثة من دليله المصور لأحكام ومناسك الحج والعمرة، تحت عنوان «دليل الحج والعمرة».

دليل الحج والعمرة

ويعتبر إصدار دليل الحج والعمرة، كتاب بسيط العبارة، واضح المعاني، مزود بالصور التوضيحية التي تساعد حجاج بيت الله الحرام على تأدية عباداتهم على أتمِّ وجه؛ راجين بذلك القبول من الله سبحانه.

ويأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال الدعوية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

ويمكنكم تحميل الدليل من هنا



ما يباح فعله للحاج

كما قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مطويَّةً فقهية توعوية تحت عنوان: (القول المبين في بعض ما يباح للحُجَّاج والمعتمرين)؛ تبيِّنُ للحجاج كثيرا من أحكام الحج وشعائره، في مسائل يظن كثير من الناس أنها من المحظورات، وهي مباحة في الحقيقة يجوز للحاج أن يفعلها ولا حرج عليه، في إطار سعي المركز للمساهمة في رفع المشقة عن حجاجِ بيتِ اللهِ الحرامِ من سفرٍ وزحامٍ وحرارةِ جوٍّ وغيرِ ذلك.

ويمكنكم تحميل المطوية من هنا