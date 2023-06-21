روسيا تصد هجومًا للقوات الأوكرانية على محور تورسكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "المركز": "في منطقة تورسكي، حاولت الوحدات المدعومة بمركبات قتال المشاة للكتائب الميكانيكية 63 و42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجومًا على مواقع القوات الروسية".

وأضاف: "نتيجة ضربة جوية من طائرات الهجوم التابعة لمجموعة "المركز"، تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في القوات البشرية والمعدات العسكرية".

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغرب البلاد، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

وحسب البيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.