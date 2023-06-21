عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية".. كيف سيحمي الصناعة المحلية؟

صدى البلد

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، مقرا في مضمون القرار أنّ السبائك التي تزن 100 جرام  فأقل هي مشغولات ذهبية.

التموين»: اعتبار السبائك الأقل من 100 جرام «مشغولات ذهبية» - أخبار مصر - الوطن

الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية"

ونص قرار وزير التموين، المنشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، على أن تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة، تنص على العبارات والألفاظ الخاصة بالمعادن  الثمينة، ونصها كما يلي.

txt

بطلة من ذهب .. ميار شريف تفوز ببطولة فالينسيا المفتوحة للتنس

txt

هل ذهب الزوجة عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح

1- مصدر الخام
هو كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوي على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.

2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة
هو كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذي قيمة مستخلصة من مصدر الخام.

3- السبائك
هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.

4- الأصناف نصف المشغولة
هي كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.

5- الأصناف غير المشغولة
هي كل قطعة تحتوي على معدن ثمين مُعد للاستخدام في الأغراض الصناعية.

6- الأصناف المشغولة
نص القرار على أنّ الأصناف المشغولة تشمل االمشغولات الذهبية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 سهما من الذهب النقي، والمشغولات الفضية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 سهم من الفضة النقية، والمشغولات البلاتينية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 سهما من البلاتين النقي.

ويبدأ العمل بالقرار، بداية من غد الخميس 22 يونيو، وفقا لما نص عليه قرار الوزير بأن يتم العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

حماية صناعة الذهب المحلية

ومن جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التموين اليوم باعتبار السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية، ضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، يهدف لحماية الصناعة المحلية للذهب.

وأضاف واصف، أن الفترة الماضية شهدت طلبا مرتفعا على السبائك، ونظير ذلك انخفض الطلب على المشغولات الذهبية مما يؤثر على المصنعين، الذين تعتبر المصنعية على المشغولات الذهبية هي مصدر دخلهم.

txt

استمرار تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط

txt

هل ذهب الزوجة عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح

وذكر واصف أن السبائك كانت يفرض عليها ضريبة قيمة مضافة ولكن بنسبة أقل من المشغولات، وبعد هذا القرار أصبحت السبائك الأقل من 100 جرام تتعامل معاملة المشغولات ضريبيا بنفس النسبة المفروضة عليها، والتي لا تتعدى 10 جنيهات على الجرام.

واتفق معه، نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي، إن الهدف من قرار وزارة التموين هو خفض الطلب على شراء السبائك وتوجيه المستهلك نحو المشغولات الذهبية.

وأضاف نجيب أن هذا القرار يترتب عليه زيادة قيمة المصنعية على السبائك، وليس الهدف الأساسي منه فرض ضرائب أعلى عليها.

كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 94 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2022.

ونص القرار على أن تعريف السبائك يتضمن: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيًّا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.

 

ذهب المعادن الثمينة وزير التموين السبائك الذهب 100 جرام مشغولات ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

الوقت مناسب .. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

صحف السعودية| إكسبو 2030 في الرياض فرصة من ذهب.. والمنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار بباريس يعكس حجم النمو الكبير بين البلدين

مستشار وزير التموين: جرام الذهب انخفض 100 جنيه لهذا السبب

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ