اعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية".. كيف سيحمي الصناعة المحلية؟

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، مقرا في مضمون القرار أنّ السبائك التي تزن 100 جرام فأقل هي مشغولات ذهبية.

الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية"

ونص قرار وزير التموين، المنشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، على أن تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة، تنص على العبارات والألفاظ الخاصة بالمعادن الثمينة، ونصها كما يلي.

1- مصدر الخام

هو كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوي على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.

2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة

هو كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذي قيمة مستخلصة من مصدر الخام.

3- السبائك

هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.

4- الأصناف نصف المشغولة

هي كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.

5- الأصناف غير المشغولة

هي كل قطعة تحتوي على معدن ثمين مُعد للاستخدام في الأغراض الصناعية.

6- الأصناف المشغولة

نص القرار على أنّ الأصناف المشغولة تشمل االمشغولات الذهبية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 سهما من الذهب النقي، والمشغولات الفضية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 سهم من الفضة النقية، والمشغولات البلاتينية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 سهما من البلاتين النقي.

ويبدأ العمل بالقرار، بداية من غد الخميس 22 يونيو، وفقا لما نص عليه قرار الوزير بأن يتم العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره.

حماية صناعة الذهب المحلية

ومن جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التموين اليوم باعتبار السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية، ضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، يهدف لحماية الصناعة المحلية للذهب.

وأضاف واصف، أن الفترة الماضية شهدت طلبا مرتفعا على السبائك، ونظير ذلك انخفض الطلب على المشغولات الذهبية مما يؤثر على المصنعين، الذين تعتبر المصنعية على المشغولات الذهبية هي مصدر دخلهم.

وذكر واصف أن السبائك كانت يفرض عليها ضريبة قيمة مضافة ولكن بنسبة أقل من المشغولات، وبعد هذا القرار أصبحت السبائك الأقل من 100 جرام تتعامل معاملة المشغولات ضريبيا بنفس النسبة المفروضة عليها، والتي لا تتعدى 10 جنيهات على الجرام.

واتفق معه، نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي، إن الهدف من قرار وزارة التموين هو خفض الطلب على شراء السبائك وتوجيه المستهلك نحو المشغولات الذهبية.

وأضاف نجيب أن هذا القرار يترتب عليه زيادة قيمة المصنعية على السبائك، وليس الهدف الأساسي منه فرض ضرائب أعلى عليها.

كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 94 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2022.

ونص القرار على أن تعريف السبائك يتضمن: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيًّا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.