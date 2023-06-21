الحق اشتري | شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة قبل عيد الأضحى

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الإقبال على شراء الذهب هذا العام أقل من السنوات الماضية، وكان متوسطا.

وأضاف "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب، والبعض ينتظر حتى تنخفض الأسعار أكثر.

ولفت إلى أن الذهب اليوم منخفض، وأن عيار 21 يسجل 2150 جنيها، وأن هذا السعر مقارنة بالفترة السابقة فهذا السعر منخفض جدا.

وأشار إلى أنه تم الوصول لـ أقل نقطة، وأن السعر الحالي يوازي السعر العالمي، كما أن الارتفاعات التي كانت موجودة من قبل اختفت.

ووجه رسالة لـ المقبلين على الزواج، قائلاً "لا تنتظروا انخفاضا آخر في أسعار الذهب، وأن السعر الحالي هو الأنسب، والأقل".