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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحى عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، خاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء إجازة العيد أو بعدها.

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، والتي بينت انخفاضا شديدا للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,434 شراء 2,457 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,231 شراء 2,252 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,130 شراء 2,150 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,826 شراء 1,843 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,420 شراء 1,433 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,217 شراء 1,229 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 75,706 شراء 76,417 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,040 شراء 17,200 جنيه.
الكيلو بيع 2,434,286 شراء 2,457,143 جنيه.

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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