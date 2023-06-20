صحف السعودية: إقامة إكسبو 2030 في الرياض فرصة من ذهب .. المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار بباريس يعكس حجم النمو الكبير بين البلدين

الصحف السعودية:

ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض

بن سلمان يُشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

تقدير دولي لأهداف رؤية 2030 في المملكة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، على أهداف رؤية 2030 والتي تركز على النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وترشح الرياض لاستضافة معرض "إكسبو 2030" كما ركزت على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية – الفرنسية



وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان : (التقدير الدولي) : لم تكن أهداف رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في صيف العام 2016 تستهدف النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن فحسب، وإنما شملت أيضاً خططاً وبرامج، الهدف منها الارتقاء بالقوة الناعمة للمملكة، واستثمار الإمكانات والمزايا النسبية للبلاد، لتعزيز هذا الارتقاء والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة من التقدم والتميز.



وأضافت : ويوماً بعد آخر حققت المملكة جزءاً كبيراً من مستهدفات قوتها الناعمة في العديد من المجالات الفنية والثقافية والرياضية، وبالأمس خطت البلاد خطوة مهمة في هذا المسار عبر مشاركة ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في باريس، وإظهار ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ودعم ومتابعة، لاستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي.



واعتبرت أن الاهتمام الشخصي لولي العهد باستضافة معرض "إكسبو 2030" يُعد امتداداً لاهتمام سموه برؤية 2030، إذ أن إقامة المعرض في الرياض سيكون بمثابة فرصة من ذهب، تستطيع من خلالها المملكة عرض تجربتها في تحقيق تحول وطني غير مسبوق، أمام دول وشعوب العالم، وهي تجربة تستحق تسليط الضوء عليها، واستيفاء الدروس المجانية منها، خاصة أن هذه التجربة أثبتت نجاحها وجدواها على أرض الواقع، وحققت الكثير من النجاحات الملهمة.



وزادت : لعل حضور ولي العهد حفل الاستقبال فيه دلالة قوية بأن قيادة المملكة الرشيدة تقف بكل ثقلها خلف المشروعات والبرامج الاستراتيجية، التي تظهر الوجه العلمي والتقني للمملكة أمام العالم، فضلاً عن أن هذا الحضور في حد ذاته، يعزز من فرص المملكة بالفوز بأصوات الدول الأخرى، لما لسمو ولي العهد من مكانة مرموقة، وتقدير عالمي، كما أن لقاء ولي العهد مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض خلال حفل الاستقبال كان بمثابة فرصة أخرى لمناقشة المستجدات حيال ترشح المملكة، وتقديم أي دعم مطلوب لإنجاحه.



وختمت : وعندما تخطط المملكة لاستضافة معرض بحجم "إكسبو"، فهي قادرة على التميز النوعي فيه، والإضافة لتاريخ هذا المعرض، بعيداً عن التقليد أو المحاكاة، وبالتالي سيكون المعرض بداية عهد جديد عنوانه "الابتكار والإبداع"، وهو ما تخطط له البلاد في قادم السنوات، من أجل إيجاد جيل من المبدعين السعوديين القادرين على النهوض بالمملكة في مجالات بعينها، وهذا الحلم ليس ببعيد عن المملكة.



وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان : (تعزيز الاستثمار) : تطور كبير تشهده العلاقات السعودية – الفرنسية، مع نمو في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، بينما تتوافق الرؤى ووجهات النظر حيال الكثير من القضايا المشتركة، ما يكسب العلاقات الثنائية أهمية خاصة؛ لتنسيق المواقف بين البلدين الصديقين.



وأكدت أن المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس يعكس ، حجم النمو الكبير في التعاملات الاستثمارية بين المملكة وفرنسا، بدليل بلوغها 15 مليار يورو، بينما تعمل أكثر من 110 شركات فرنسية في السعودية، التي تمتلك كافة العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية.



وختمت: وقد أسهمت رؤية المملكة 2030 في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، خصوصًا أن عنصر الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص حاضر بقوة في كل الإستراتيجيات التي أطلقت منذ الإعلان عن الرؤية، وهي فصل أساس في كل إستراتيجيات الجهات الحكومية المختلفة.

كما أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ممكنة ورابطة ومحفزة لكل أهداف الرؤية، التي نفذ ما يزيد عن نصفها، وهي تمضي على المسار الصحيح لمضاعفة حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار؛ للوصول إلى أكبر اقتصادات العالم، حيث وصلت المملكة إلى 1.7 تريليون دولار في حجم الناتج المحلي.

ومن أبرز المانشيتات في صحف السعودية الصادرة اليوم: