الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رفاقي في هذه الرحلة .. قاليباف ينشر صورة لشهداء وحقائب أطفال ميناب

قاليباف مع صور شهداء أطفال ميناب
محمود نوفل


نشرت وسائل الإعلام صورة لرئيس الوفد الإيراني في مفاوضات إسلام آباد باقر قاليباف في الطائرة حيث نشر صورة لشهداء وحقائب أطفال ميناب الذين سقطوا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قائلا  : رفاقي في هذه الرحلة.

ووصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى إسلام آباد؛ تمهيداً لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن الوفد يضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذر نائب الرئيس الأمريكي “جيه دي فانس”، إيران، من "التلاعب" بالولايات المتحدة، وذلك قبل مغادرته إلى باكستان لقيادة أولى محادثات السلام مع إيران؛ في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاكات وقف إطلاق النار، مما يُهدد استقرار الهدنة الهشة.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أنه يتوقع نتيجة إيجابية من المفاوضات، مُصرّاً على أن الولايات المتحدة ستُبادل إيران بالمثل، سواءً دخلت المفاوضات بـ"حُسن نية" أو "حاولت التلاعب بنا".

وأضاف أن فريق التفاوض يتلقى "توجيهات واضحة" من الرئيس ترامب.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على وسط إسلام آباد؛ مع وصول الجنود لحراسة محيط أمني بطول ميلين، مع استمرار المفاوضات المُقررة يوم السبت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

من فيديو نقوط المنيا

مليون جنيه نقوط في فرح بالمنيا يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

كسوف القرن

كسوف القرن يقترب.. 6 دقائق من الظلام الكامل في أغسطس 2027 لن تتكرر قبل 2114م

استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

بالصور

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد