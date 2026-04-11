صدى البلد يكرم طارق النهري عن نجاحه في «درش» و«المداح» في ندوة خاصة

في أجواء احتفالية مميزة، نظم موقع صدى البلد ندوة خاصة لتكريم الفنان طارق النهري، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة ونجاحه اللافت خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال مشاركته في مسلسلي «درش» و«المداح»، اللذين حققا تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور.

وخلال الندوة، أعرب طارق النهري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني يأتي من تضافر جهود فريق العمل بالكامل، مشيرًا إلى أن مشاركته في مسلسل «درش» كانت تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات التي أضافت له الكثير على المستوى الفني والإنساني.

وتدور أحداث مسلسل «درش» في إطار درامي شعبي مشوق، حيث تركز القصة على شخصية «درش» الذي يسعى لاستعادة ذاكرته المفقودة، في محاولة لفهم ماضيه الغامض، وسط سلسلة من الأحداث المفاجئة والمتلاحقة. وتتشابك خيوط القصة بين صراعات داخلية يعيشها البطل، وأخرى خارجية مع شخصيات متعددة، ما يخلق حالة من الإثارة والتشويق اليومي التي تجذب المشاهدين.

ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، إلى جانب الفنان طارق النهري.

كما تطرق الحديث خلال الندوة إلى مشاركته في مسلسل «المداح»، الذي يعد من أبرز الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، حيث استطاع من خلاله تقديم أداء مميز أضاف إلى رصيده الفني، وأكد قدرته على التنوع في الأدوار التي يقدمها.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم استعراض أبرز محطات طارق النهري الفنية، إلى جانب مناقشة كواليس أعماله الأخيرة، والصعوبات التي واجهها أثناء التصوير، فضلًا عن رؤيته لمستقبل الدراما المصرية.

واختتمت الندوة بتكريم الفنان وسط إشادة واسعة من الحضور، الذين أكدوا أن طارق النهري يعد واحدًا من الفنانين الذين يمتلكون حضورًا قويًا وبصمة خاصة في الأعمال الدرامية، متمنين له المزيد من النجاح والتألق في أعماله القادمة.