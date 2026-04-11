رسالة نارية من عمرو أديب لـ ترامب: تركت زوجتك لوحدها تدافع نفسها

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه من صمت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أزمة زوجته مع جيفري ابستين، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا الأيام الماضية.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"زوجة ترامب علقت على علاقتها بجيفري ابستين.. وقالت إنها متعرفوش ومشفتهوش وملمستهوش ونفت أي علاقة به".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الغريب أن هذه السيدة في هذا الموقف الصعب وقفت تتحدث بلا زوجها.. ودي قمة الجدعنة من الحج أبو حنان وترامب لم يصرح بشيء.. التاريخ لا يرحم وجابو فيديوهات وهى قاعدة بتعمل عرص أزياء.. وانتي تروحي المؤتمر الصحفي لوحدك هو انتي معندكيش راجل".