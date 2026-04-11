تعليق ساخر من عمرو أديب على ضربة جزاء الأهلي بمباراة سيراميكا

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة ضربة الجزاء في مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخيرة في بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا مقلوبة بهذا الأمر.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"من يومين حصل حدث جلل.. ده بعد ما النادي الاهلي له ضربة جزاء لم تحتسب في ماتش سيراميكا.. ولازم الدنيا تقف".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"الحكم اضرب عادي والدنيا اتبهدلت عادي وده كله علشان الأهلي موقن أنه مش هياخد الدوري.. وهو ايه العيب أن يكون في بلنتي ومايتحسبش".