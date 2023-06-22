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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ طب نفسي يحذر الطلاب من السهر ليلة الامتحان | فيديو

السهر ليلة الامتحان
السهر ليلة الامتحان

أكد الدكتور محمد المهدي استاذ طب نفسي بجامعة الازهر أن كافة ابحاث النوم كشفت ان عدم الحصول على قسط كافي من النوم العميق يفقد الانسان 40% من ذاكرته .

أستاذ طب نفسي:الحرمان من النوم العميق  لشهور وسنوات يؤدي الي ضعف الذاكرة


واوضح محمد المهدي في لقاء  مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc  ان سهر الطلاب وتطبيقهم ليلة الامتحان لاستكمال مذاكرتهم يمكنهم من التذكر اللحظي للذاكرة القريبة وانما يفقدهم 40%  من الذاكرة البعيدة،  مما يشكل خطر شديد على ما تم مذاكرته سابقا،  ناصحا الطلاب بالاسترخاء على السرير وعدم التفكير في عدم قدرته على النوم، مؤكدا ان القلق على النوم بيطير النوم.

أستاذ طب نفسي:قلة النوم العميق يؤدي الي فرط كثافة المادة البيضاء في المخ

واشار استاذ طب نفسي الي ان الحرمان من النوم العميق  لشهور وسنوات يؤدي الي ضعف الذاكرة والزهايمر لان قلة النوم العميق يؤدي الي فرط كثافة المادة البيضاء في المخ، التي توصل بين الخلايا بين المخ والجهاز العصبي،  ويؤدي الي ترسب مادة "بيتا اميلويد بروتين" والتي يطلق عليها العلماء قمامة المخ،  وهي تزال بدخول الانسان في مراحل النوم العميق.
 

 

طب نفسى الدكتور محمد المهدي النوم ذاكرة الأسترخاء القلق

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