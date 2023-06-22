مركب ليلى في مهرجان الرسم برأس البر بمشاركة ٥٠٠ متسابق

"يالا نرسم مركب ليلى" فكرة مهرجان نظمه مجموعة من الشباب من أبناء محافظة دمياط والمقصود بمركب ليلي وهى المركب التى شاركت في مسلسل “ تحت الوصاية ” بطولة منى ذكى والذي تم تصوير أغلب أحداثه بمدينتى عزبه البرج ورأس البر بمحافظة دمياط، وأراد الشباب منظمى المهرجان دعم السياحة برأس البر عن طريق تنظيم مهرجان للرسم وتنظيم مسابقه لرسم مركب ليلي.

مهرجان للرسم مركب ليلي لدعم السياحه

البدايه كانت بفكرة وتحولت لمهرجان خاص بالفنون التشكيليه يقام على مدار خمس سنوات برأس البر لدعم وتنشيط السياحه برأس البر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحه بدمياط.

اكبر حدث فنى ترفيهي برأس البر

يقول عبدلله خروبه منظم المهرجان، إن مهرجان الصيف هو أكبر حدث فني ترفيهي بمحافظة دمياط ويقام في ( دورته الخامسة على التوالي ) برأس البرحيث تجمع عدد كبير من الفنانين التشكيلين داخل مدينة رأس البر مدينة السحر والجمال.

وأشار الى ان فعاليات المهرجان الغرض منها ا لترويج للسياحه الداخليه براس البر و دعم قضية مسلسل تحت الوصايا ( تحت مسمي يلا نرسم مركب ليلى ) ليضم عدد كبير من فناني محافظه دمياط ودعم اكبر اسطول صيد في الشرق الاوسط من خلال اللوحات التي يبدع من خلالها فنانين وموهوبين المحافظه في رسم مركب الصيد الشهيرة " ليلي ".

٥٠٠ متسابق في مهرجان الرسم

وأضاف بأن عدد المشاركين في المهرجان ومسابقة الرسم وصل إلى ٥٠٠ مشترك من الشباب والاطفال الموهوبين في الرسم من أبناء محافظة دمياط.