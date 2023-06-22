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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هشام آمنة: 310 ملايين جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقري الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .
وأوضح اللواء هشام آمنة انه  جارى تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعداداً لعيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول اليهم بالمناطق النائية  مشيراً الى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت .... )بإجمالى مبيعات 54 ملايين جنيه ،والدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) اجمالى مبيعات بلغت 29,4 ملايين جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد ، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات. 

وأشاد بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة ، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية  وبأسعار مخفضة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الأسبوعين الـ 59 وحتى 60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيراً إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية ،و٧ سيارات في كلا من محافظتي كفر الشيخ والغربية ، و5 سيارات في كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان ، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم  على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة استعداداً لعيد الاضحى المبارك، وذك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها  للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها في الوصول الى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً .

عيد الأضحى هشام امنة سند الخير التنمية المحلية

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