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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان التكافؤ

وزير التعليم
وزير التعليم

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المباني التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

وأكد الوزير حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتلقي طلابها خدمات تعليمية وإقامة متميزة، والتوسع في أعدادها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ حتى الآن 19 مدرسة بمختلف المحافظات.

كما أكد الوزير أنه في ضوء اهتمام الدولة بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص كمعيار لالتحاق طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار قررت اللجنة التنفيذية منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وقال الوزير إنه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتحقيقًا للعدالة والشفافية، فقد تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة الخدمات التعليمية والإقامة لطالب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM التي تتحملها الوزارة كبيرة، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بحث توفير منح للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيعهم ودعمهم.

وقد استعرضت اللجنة التنفيذية جاهزية المدرستين الجديدتين (القاهرة الجديدة والحي 11 بأكتوبر) من حيث الأبنية والبنية التكنولوجية وتشغيلها في العام الدراسي 2023/ 2024 ، وكذا جاهزية مبنى الإقامة بمدرسة الأقصر.

كما وافقت اللجنة على إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم، واستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمباني التعليمية والاقامة.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موعد الإعلان عن قبول الطلاب الجدد وتعديل آليات اختباراتهم، والموافقة على الإعلان للتقدم للعمل بمدارس STEM من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى إقامة معسكر صيفي لطلاب مدارس STEM الفائزين في مسابقة (أيسف) الدولية لاستكمال وتطوير مشروعاتهم الفائزة.

وقد حضر الاجتماع اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والدكتورة زينب محمد خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة عزيزة خليفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM، وغادة مصطفى كمال مدير عام المشروعات والدعم الفني، وأحمد حسانين مدير عام إدارة الشئون المالية، ومنال عزقول مستشار مادة الرياضيات، والدكتور تامر المصري من مركز البحوث التربوية.

كما حضر الاجتماع اللواء عمر حماد رئيس شركة كيرسيرفيس، والدكتور رضا أبو سريع، والدكتورة هالة الصيرفي، وأحمد رزق الله ممثلين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم رضا حجازى المتفوقين

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