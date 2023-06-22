خلال إجازة العيد.. ادفع مخالفات عربيتك بالموبايل

يبحث عدد كبير من المواطنيين اصحاب السيارات او الدراجات النارية، عن كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا بأجازة عيد الأضحي، وذلك باستخدام رقم اللوحة المعدنية، لتسهيل عملية الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور.

كيفية دفع مخالفات المرور بالموبايل 2023

ويمكن ذلك بكل سهوله من خلال تطبيقات الدفع المثبتة، وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام والتحصيل من امام المنزل.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية

زيارة موقع النيابة العامة

اختر الاستعلامات

اختر نوع مخالفة المرور المراد الاستعلام عنها سواء رخص المركبات

أو مخالفات رخص القيادة.

أدخل أرقام وحروف الرخصة ثم اضغط على إجمالي المخالفات، ثم الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم المالك

كيفية دفع مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابة مرور مصر 2023

يتم دفع مخالفات المرور لمن لديه البطاقات البنكية

تطبيقات الدفع مثبتة علي الهواتف المحمولة

الدخول على بوابة مرور مصر واتباع التالي:-

الضغط علي كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام

تدوين البيانات

الضغط على كلمة إجمالي المخالفات

كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية دفع مخالفات المرور بـ فوري

يجب الدخول على موقع فوري

إدخال الرقم القومي

إدخال الجزء الرقمي من اللوحة

إدخال رقم الموبايل

خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية

يتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عملا

مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح فيها 2023

وهي وحيازة أجهزة لكشف أجهزة الرادار، وتعمد السائق تعطيل حركة المرور، الاعتداء على أفراد المرور، والتحميل العشوائي لمركبات الأجرة، قيادة السيارة دون لوحات معدنية، والسير عكس الاتجاه.