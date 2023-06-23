خبير أمن معلومات: الذكاء الاصطناعي يتسبب في زيادة معدلات البطالة

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على برامج أو أشكال معينة، ويؤثر على الأمن القومي وله نتائج إيجابية، ويمثل وسائل تهديد على المستوى المحلي، كما أنه من الممكن أن يحل محل عدد من الوظائف ويتسبب في زيادة نسبة البطالة.

وأشار "الجندي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يجب على الدول تدارك هذا الأمر وخطورة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يتدخل في العمل الإنساني، والذكاء الاصطناعي يترافع مكان المحامي ويدافع عن الأشخاص في القضايا ويمثل تحدي للوظائف.

وتابع: لا بد من وضع قواعد للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الأخبار المغلوطة والشائعات المصنوعة من قبل الذكاء الاصطناعي، تمثل سبب من أكبر التهديدات في القرن الـ21، مؤكدًا أن حادث الغواصة تيتان شهد تداول عدد كبير من الأخبار المغلوطة.

التكنولوجيا سلاح ذو حدين

وأضاف أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين وممكن الاعتماد عليه في التزوير وتشوية وابتزاز، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد لمرحلة الوعي الذاتي، والإرهاب التقليدي في السنوات الماضية لن يكون موجود في المستقبل.