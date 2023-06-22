الذكاء الأصطناعى يكشف مكتسبات مصر بعد ثورة 30 يونيه

طرحت الإعلامية شافكى المنيرى سؤال على "الذكاء الأصطناعي" ماذا لو استمرت جماعة الأخوان الأرهابية فى حكم مصر.

ورد الذكاء الأصطناعى، خلال برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى، أنه من الصعب توقع ماذا كان سيحدث فى المستقبل، لكن وبناءا على الاحداث قبل ثورة 30 يونيه فأنه كان متوقع استمرار الاضطرابات وعنف متصاعد تواصل التوتر السياسى الذى قد يزيد من احتمالات حدوث اضرابات وصراعات داخلية.

عقب ثورة 30 يونيه

وكشف الذكاء الاصطناعى، مكتسبات الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيه وهى استقرار سياسى، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مكافحة الارهاب تعزيز الاقتصاد وتنفيذ اصطلات اقتصادية تحسين بنية التعليم.

وحسب الذكاء الاصطناعى تحسن الخدمات الصحية والبنية التحتية تنشيط السياحة وتحسن الحكم الرشيد تعزيز العدالة الإجتماعية و الحريات العامة.

