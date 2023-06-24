محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء.. صور

صور

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة تخفيض اسعار بيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 180 جنيه للكيلو بدلاً من 240 جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط فرحه عارمة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ووائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .

وتفقد " مختار " المنفذ الرئيسي لبيع اللحوم بمدينة المنصوره أمام استاد المنصورة والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم ومدي رضاهم عن الاسعار المقررة وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة.

وأكد أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وأكد “مختار” أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية ، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

IMG-20230624-WA0045

IMG-20230624-WA0052

IMG-20230624-WA0054